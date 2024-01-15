Пять медалей завоевали брянские самбисты на Всероссийских соревнованиях

Пять медалей завоевали брянские спортсмены на Всероссийских соревнованиях по боевому самбо. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В городе Великие Луки в Псковской области прошли Всероссийские соревнования среди мужчин по боевому самбо. Турнир посвящён подвигу Героя Советского Союза Александра Матросова.

В соревнованиях участвовали самбисты спортшколы олимпийского резерва по борьбе. Золотые медали завоевали Сергей Мамонов и Максим Демочкин. Вторым стал Рамин Калантаров. Бронзовые награды получили Дмитрий Титов и Артём Ионов.