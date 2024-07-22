Сеансы одновременной игры в шахматы с мастерами прошли в Брянске в международный день шахмат. Об этом рассказали в городском спорткомитете.

В международный день шахмат в Брянске прошла акция «100 сеансов в 100 городах России».

Сеансы одновременной игры в спортшколе по шахматам и шашкам провели мастер ФИДЕ Екатерина Махлаенко, а также кандидаты в мастера спорта Оксана и Валерий Терещенко.

Участвовали в игре 40 спортсменов, как совсем юных, так и ветераны. Партии шли более трёх часов. В 39-и победили сеансеры. А Дмитрий Чернюк сыграл с мастером вничью.

Участники получили дипломы Федерации шахмат России. А президент федерации шахмат Брянской области Валерий Терещенко медаль к 100-летию Минспорта РФ заслуженному тренеру Валентину Семеновичу Евдокименко.