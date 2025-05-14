Семь медалей привезли брянские судомоделисты из Коломны. Об этом сообщили в соцсетях Брянского областного губернаторского Дворца детского и юношеского творчества имени Юрия Гагарина.

В Коломне Московской области прошли всероссийские соревнования и Кубок России по судомодельному спорту в классах скоростных моделей. В соревнованиях участвовали более 80 судомоделистов из 16 регионов.

Команда Брянского областного губернаторского Дворца детского и юношеского творчества имени Юрия Гагарина успешно выступила на турнирах. Среди юных участников первое место в классе «Гидро» занял Даниил Храмцов. Он же стал бронзовым призёром в классе Ф1-В15. Серебряную медаль завоевал Виталий Чухов. Бронзовыми призёрами стали Варвара Ковалёва и Михаил Храмцов.

На Кубке России Даниил Храмцов завоевал серебряную медаль. А Владимир Касьян поднялся на третью ступень пьедестала почёта.