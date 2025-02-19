Семь медалей привезли брянские тяжелоатлеты из Калужской области. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Сухиничи Калужской области прошли межрегиональные соревнования по пауэрлифтингу в дисциплине «жим лежа». Участвовали в них 163 спортсмена 14-23 лет.

Воспитанники брянского спортивного клуба «Резерв» завоевали шесть наград. Среди юниоров в весовой категории до 93 кг первое место занял Алексей Левкин. Серебряная награда досталась Илье Шаповалову в категории до 105 кг.

Среди мужчин чемпионами стали Сергей Передельский и Игорь Ершов. Дмитрий Ходулапов завоевал «бронзу».

Серебряным призёром в абсолютном зачете среди мужчин также стал Мастер спорта России Сергей Передельский.