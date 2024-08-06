Семь медалей завоевали брянские стрелки на чемпионате ЦФО. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Брянске прошёл чемпионат Центрального Федерального округа по стрельбе. В Стрелковом клубе «Брянск» за звание звание лучших боролись спортсмены из России и Белоруссии. Брянские участники завоевали семь наград.

В категория «А» (МС) первое место занял Азер Мамедов. Категория «В» (КМС, 1р) принесла «золото» Виталию Москвичёву и «серебро» – Степану Ермакову. Сергей Перепечко стал вторым и Москвичёв Максим – третьим в категории «C».

В категория «Суперветераны» пьедестал почёта заняли брянские участники Пётр Самородский и Александр Байков.

Главную награду – Кубок ЦФО получил Димьян Фесиков из Республики Беларусь.