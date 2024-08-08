Соревнования по велоспорту прошли в Брянске

Соревнования по велоспорту собрали свыше 100 участников в Брянске. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

На велодроме Брянского государственного училища олимпийского резерва прошёл турнир по велосипедному спорту ВМХ памяти Геннадия Степановича Брикса. Там собрались свыше ста участников от пяти лет и старше. Они выступили в гонке «классик». Лучшие получили награды от Федерации велоспорта Брянской области.