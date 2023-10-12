Спортсмены из Брянской области завоевали четыре медали Кубка России по пауэрлифтингу

В Туле, в физкультурно-оздоровительном комплексе «Оружейник», проходят соревнования на Кубок России по пауэрлифтингу. В состязаниях принимают участие 417 спортсменов из 64 регионов страны.

В первые три дня турнира брянские силачи завоевали четыре награды. Победителем в троеборье в весовой категории 74 килограмма стал воспитанник брянской СШОР «Олимп» Павел Белеванцев.

Серебряную медаль в весовой категории свыше 120 килограммов выиграл представитель брянского спортклуба «Резерв» Андрей Синицын. Бронза – у воспитанницы Климовской спортшколы Карины Николаенко.

Кроме того, мужская сборная Брянской области заняла третье место в общекомандном зачете, рассказали в региональном департаменте ФК и спорта.

Соревнования на Кубок России по пауэрлифтингу завершатся 18 октября.