Три бронзовые медали завоевали брянские бойцы на первенстве России. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Волгограде прошло первенство России по рукопашному бою. Участвовали в них более 1000 спортсменов в возрасте от 14 до 21 года из 65 субъектов.

В сборную Брянской области вошли воспитанники спортивной школы «Торпедо» Брянска, Центра физической культуры и спорта «Десна» Жуковки и Школы единоборств «Апгрейд» города Дятьково.

Среди спортсменов 16-17 лет третье место занял Кирилл Иванцов из Жуковки. Среди юниоров и юниорок бронзовыми призёрами стали Владлена Иващенкова и Владислав Федосейский из Брянска.