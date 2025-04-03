Три бронзовые медали завоевали брянские бойцы на первенстве России
Три бронзовые медали завоевали брянские бойцы на первенстве России. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
В Волгограде прошло первенство России по рукопашному бою. Участвовали в них более 1000 спортсменов в возрасте от 14 до 21 года из 65 субъектов.
В сборную Брянской области вошли воспитанники спортивной школы «Торпедо» Брянска, Центра физической культуры и спорта «Десна» Жуковки и Школы единоборств «Апгрейд» города Дятьково.
Среди спортсменов 16-17 лет третье место занял Кирилл Иванцов из Жуковки. Среди юниоров и юниорок бронзовыми призёрами стали Владлена Иващенкова и Владислав Федосейский из Брянска.
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