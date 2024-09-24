Три медали привезли брянские дзюдоисты из Орла

Три медали завоевали брянские дзюдоисты на всероссийском турнире в Орле. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Орле прошли всероссийские соревнования по дзюдо на призы спортивного общества «Юность России». Турнир посвящён посвящен памяти Ефима Вельковского. Участвовали в соревнованиях мальчики и девочки до 13 лет.

Регион представили воспитанники брянской спортшколы олимпийского резерва по борьбе. Второе место заняла Карина Мураткалиева. Также серебряным призёром стал Константин Шугаров. А Демид Хохлов завоевал бронзовую медаль.