Три медали привезли брянские самбисты со Всероссийского турнира
Три золотые и одну бронзовую медали привезли брянские самбисты со Всероссийского турнира. Об этом сообщили в городском спорткомитете.
В Орле прошли Всероссийские соревнования по самбо среди юношей и девушек 16-18 лет на призы физкультурно-спортивного объединения « Юность России». В них участвовали более двухсот спортсменов из более чем двадцати регионов.
Регион представили спортсмены спортшколы олимпийского резерва по борьбе Брянска. Первое место занял Георгий Пронен. Также золотым медалистом турнира стал Максим Трахнов. Бронзовую награду завоевал Роман Минаков.
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