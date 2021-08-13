В Брянске набирают детей в футбольную команду «БМЗ-Бежица»

С юными футболистами будет заниматься лицензированный тренер.

Брянский машиностроительный завод совместно со спортивным клубом «Бежица» и футбольным клубом «Олимп» открыл набор в детскую футбольную команду «БМЗ-Бежица». Записаться в нее могут мальчики и девочки в возрасте от шести лет, независимо от того, работают их родители на БМЗ или нет, сообщает региональное правительство.

Учить азам игры с мячом и развивать мастерство ребят будет лицензированный брянский тренер Александр Дуденков.

Занятия начнутся в сентябре на новом футбольном поле с искусственным покрытием на территории БМЗ.