В Брянске построят три спортивных объекта

Строительство идет в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

В 2021 году в Брянске продолжится строительство трех спортивных объектов в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».\

Как сообщает пресс-служба областной Думы, речь идет о строящихся Дворце единоборств в Советском районе Брянска, который позволит принимать международные соревнования, спорткомплексы для школы олимпийского резерва «Локомотив» и крытого футбольного манежа для областной футбольной спортшколы клуба «Динамо-Брянск» — завершить его строительство планируется в 2023 году.

В районах области по поручению губернатора Александра Богомаза строят ледовые дворцы и спорткомплексе, в Выгоничском, Клетнянском и Почепском районах планируется обустроить спортплощадки, а четырем споршколам области выдедяются субсидии на новое оборудование.