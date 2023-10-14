В брянском дерби «Спартак» одержал победу над «Охотно»

В пятницу, 13 октября, в Брянске на главной арене Дворца единоборств имени Артёма Осипенко стартовали игры первого тура предварительного этапа первой лиги чемпионата России — чемпионата ЦФО по волейболу среди мужских команд в подгруппе Б.

В нынешнем сезоне в мужском чемпионате России в первой лиге участвуют сразу две брянские команды — «Охотно» и «Спартак». Они и открыли турнир.

Брянское дерби было очень упорным. Победитель определился только в пятой партии. Со счетом 16:14 победу одержал «Спартак». Таким образом общий счет матча 3:2 в пользу красно-белых.

В рамках первого, брянского тура «Спартаку» и «Охотно» предстоит также встретиться с десногорским «Полимером» и командой «Орел». Турнир продлится до воскресенья, 15 октября, рассказали в региональном департаменте ФК и спорта.