В ЦПКиО им. 1000-летия Брянска 13 февраля пройдет «Лыжня России»

В условиях пандемии коронавируса Роспотребнадзор допустит к участию только брянцев старше 18 лет.

Традиционная Всеройсскийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» пройдет в Брянске 13 февраля в ЦПКиО имени 1000-летия города.

Продолжающаяся пандемия коронавируса внесла в порядок ее проведения свои коррективы. По решению территориального управления Роспотребнадзора к участию допускаются только брянцы старше 18 лет. Не смогут выйти на лыжню и пожилые жители региона старще 65 лет, для которых региональный оперштаб по борьбе с распростаранением инфекции на Брянщине на вчерашнем заседании продлил режим самоизоляции до 14 февраля.

Желающие участвовать в гонке должны зарегистрироваться на сайте мероприятия. С 8 по 13 февраля они смогут получить атрибутику для участия. При себе надо будет иметь паспорт, полис ОМС, справку врача о допуске к участию в гонке и полис страхования от несчастных случаев.

В парке уже начали готовить трассу для будущей гонки. Для этого туда завезли более 20 машин снега.