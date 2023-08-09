В Фокинской администрации наградили тренеров

Во вторую субботу августа в России отмечают День физкультурника. Накануне праздника спорта в Фокинской районной администрации прошла торжественная встреча. Гостями мероприятия стали тренеры, школьные учителя физкультуры, руководители спортивного комплекса «Спартак», сотрудники ДОСААФ и специалисты по реабилитации инвалидов.

Из рук главы района Александра Гаврилова 19 человек получили почетные грамоты, благодарственные письма и памятные сувениры. В администрации оценили их вклад в развитие физической культуры и спорта.