В Выгоничах скоро завершится ремонт стадиона

В Выгоничах скоро будет завершен ремонт стадиона, который состоит из футбольного поля и легкоатлетических дорожек.

Об этом сообщил в Инстаграме губернатор Брянской области Александр Богомаз после визита на реконструированный объект.

«Самое главное, что уже совсем скоро на этом стадионе смогут заниматься спортом все жители — как самые юные, так и те, для кого физическая культура и спорт — это норма жизни», — написал Александр Богомаз.

Губернатор также напомнил, что в регионе продолжается реализация программы развития спортивной инфраструктуры. Сейчас находятся в стадии строительства спортивные объекты разного типа: ФОК с бассейном, ледовый дворец, футбольное поле и другие.