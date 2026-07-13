Участники программы «Брянские герои» завершают третий модуль обучения

2026, 13 июля 10:15

Участники программы «Брянские герои» завершают третий модуль обучения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук встретился с участниками программы «Брянские герои». Они завершают третий модуль обучения. Военнослужащие изучают основы государственного и муниципального управления. Врио губернатора обсудил с участниками программы пути развития региона, промышленность, сельское хозяйство, туризм и инфраструктура гостеприимства.

«Приоритетная задача — сделать так, чтобы Брянская область была обеспечена высококвалифицированными кадрами во всех сферах. Участники программы «Брянские герои» — как раз тот резерв, потенциал, в котором нуждается управленческая система региона», – отметил Егор Ковальчук.

‎Четвертый модуль обучения завершит обучение по программе. После этого будущим управленцам нужно защитить собственные проекты.