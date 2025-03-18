Восемь медалей завоевали брянцы на турнире по спортивной борьбе. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Брянской областной спортивной школе олимпийского резерва «Локомотив» прошли Всероссийские соревнования памяти ветеранов вольной борьбы братьев Сафроновых. Участвовали в турнире юниоры и юниорки до 21 года.

Третье место завоевал воспитанник спортшколы олимпийского резерва по борьбе Брянска Дмитрий Абакун.

На соревнованиях отличились студенты Брянского государственного училища (колледжа) олимпийского резерва. Первым стал Адам Юнусов. «Серебро» завоевал Егор Коновалов. Ещё четверо спортсменов стали бронзовыми призёрами.

Также в весовой категории до 62 кг первое место заняла воспитанница спортшколы Стародубского муниципального округа Елизавета Кувшинова.