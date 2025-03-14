Восемь награда завоевали брянские танцоры в Смоленске

Восемь награда завоевали брянские танцоры на турнире в Смоленске. Об этом сообщили в соцсетях губернаторского дворца имени Юрия Гагарина.

Фестиваль по спортивным бальным танцам прошёл в Смоленске. В состязании приняли участие воспитанники студии спортивного танца «Гранд» Брянского губернаторского дворца имени Юрия Гагарина.

Тимофей Снытко и Элиша Олейник заняли второе место в медленном вальсе. Также у пары две «бронзы» в кубке самба и ча-ча-ча. Также третье место в танце Ча-ча-ча досталось Егору Вареникову и Алёне Долбоносовой.

София Попова завоевала три серебряные медали и бронзу в Суперкубке в сольных выступлениях.