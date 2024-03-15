Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике стартовали в Брянске
На Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике в Брянске собрались 230 участников. Об этом сообщили в региональном профильном департаменте
В Брянске стартовали Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике «Юный динамовец-надежда России». Участвуют в них 230 юных спортсменов из 23 регионов.
Судить соревнования будет заслуженный тренер РФ, судья МК Юрий Шаменин.
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