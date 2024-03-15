Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике стартовали в Брянске

На Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике в Брянске собрались 230 участников. Об этом сообщили в региональном профильном департаменте

В Брянске стартовали Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике «Юный динамовец-надежда России». Участвуют в них 230 юных спортсменов из 23 регионов.

Судить соревнования будет заслуженный тренер РФ, судья МК Юрий Шаменин.