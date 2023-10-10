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ХК «Брянск» выиграл у мурманской «Арктики» по буллитам со счетом 4:3

2023, 10 октября 09:20 Спорт
ХК «Брянск» выиграл у мурманской «Арктики» по буллитам со счетом 4:3
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В понедельник, 9 октября, в Брянске состоялся первый домашний матч одноименной команды в новом сезоне Национальной молодежной хоккейной лиги. ХК «Брянск» принимал мурманскую «Арктику».

Сотрудники клуба устроили на открытие сезона настоящий праздник. В Ледовом дворце Володарского района были организованы интерактивные площадки, фотозона. Перед матчем выступили сборная команда Брянской области по синхронному катанию на коньках «Аврора», группа поддержки «DANCE32» и профессиональный диджей Наталья Столярова. В перерыве состоялся розыгрыш призов от спонсоров, сообщили в пресс-службе регионального департамента ФК и спорта.

Но главное – спортивный праздник состоялся на площадке. Здесь было все, за что любят хоккей.

В первом периоде гости перехватили инициативу, и он закончился со счетом 0:1. Во втором брянцам удалось сравнять счет — после трехминутного видеопросмотра гол Дмитрия Басова был засчитан, рассказали в пресс-службе клуба.

Третий тайм был богат на голы, «Брянск» вел в счете, но «Арктике» удалось отыграться за 5 секунд до финального свистка.

Овертайм не добавил заброшенных шайб, и команды вышли на так любимые болельщиками буллиты. Брянцы оказались удачливее, и матч закончился со счетом 4:3.

Повторная игра между командами состоится уже сегодня – во вторник, 10 октября.

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