Хоккеисты «Брянск» выиграли первый матч сезона НМХЛ
Хоккеисты из «Брянска» выиграли первый матч сезона 23/24 Первенства НМХЛ. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
В Ледовом дворце «Витязь» города Подольска Московской области прошел матч нового сезона Первенства НМХЛ. На льду встретились хоккейные клубы «Брянск» и «Хорс».
К окончанию матча счет был равный — 2:2. В брянской команде ворота противника атаковали два игрока. Первую шайбу в профессиональной карьере забросил Владимир Брацун. Также гол на счету нового голкипера Льва Шилкова.
Последние секунды матча стали решающими для «Брянска». За 9 секунд до окончания шайбу в ворота «Хорса» забросил Александр Карпов. Победа досталась брянским хоккеистам.
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