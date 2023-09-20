Хоккеисты «Брянск» выиграли первый матч сезона НМХЛ

Хоккеисты из «Брянска» выиграли первый матч сезона 23/24 Первенства НМХЛ. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Ледовом дворце «Витязь» города Подольска Московской области прошел матч нового сезона Первенства НМХЛ. На льду встретились хоккейные клубы «Брянск» и «Хорс».

К окончанию матча счет был равный — 2:2. В брянской команде ворота противника атаковали два игрока. Первую шайбу в профессиональной карьере забросил Владимир Брацун. Также гол на счету нового голкипера Льва Шилкова.

Последние секунды матча стали решающими для «Брянска». За 9 секунд до окончания шайбу в ворота «Хорса» забросил Александр Карпов. Победа досталась брянским хоккеистам.