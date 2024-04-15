Хоккеисты «Брянска» выиграли Кубок губернатора в Новозыбкове

Хоккеисты «Брянска» победили «Салют» из Суземки и выиграли Кубок губернатора в Новозыбкове. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Ледовом дворце Новозыбкова прошли заключительные матчи Кубка губернатора Брянской области по хоккею. Участвовали в турнире 12 команд юношей 12-13 лет.

За третье место боролись «Авангард» из Климово и команда из белорусского Могилева. Бронзовые медали завоевали брянские участники.

Главный кубок разыграли хоккеисты Спортивного клуба «Брянск» и «Салют» из Суземки. Сильнее оказались спортсмены из областного центра.

Награды победителям и призёрам вручил директор департамента физической культуры и спорта Брянской области Максим Рудин и руководитель областной федерации хоккея Дмитрий Ларин.