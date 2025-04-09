Хоккеисты из Брянска выиграли Кубок губернатора

Хоккеисты СК «Брянск» выиграли Кубок губернатора региона. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Брянске прошли финальные игры Кубка губернатора региона по хоккею среди команд юношей 15-16 лет. За главный трофей сражались спортсмены из Орла, Брянска, Клинцов и посёлка Климово.

Бронзовая медаль досталась хоккеистам спортшколы «Ледовое поколение» из Орла. Они оказались сильнее спортсменов из Климово.

«Золото» досталось команде «Брянск». Хоккеисты выиграли матч с ХК «Луч» из Клинцов.

Награды победителям и призёрам вручил директора департамента физической культуры и спорта региона Максима Рудина.