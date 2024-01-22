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Хоккеисты из Клинцов выиграли региональный этап турнира «Золотая шайба»

2024, 22 января 14:30 Спорт
Хоккеисты из Клинцов выиграли региональный этап турнира «Золотая шайба»
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Хоккеисты команды «Луч» из Клинцов выиграли региональный этап турнира «Золотая шайба». Об этом сообщили в департаменте спорта Брянской области. 

В Клинцах и Жуковке прошли финальные игры регионального этапа соревнований по хоккею «Золотая шайба». Там выступали юноши 2007-2008 годов рождения.

За первое место боролись «Луч» из Клинцов и «Авангард» из Климово. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу «Луча». Бронзовыми призрами турнира стала «Десна» из Жуковки. Команда обыграла сверстников из Дятьково со счётом 12:1. 

Награды победителям вручили заместитель губернатора Николай Лучкин и руководитель областной федерации хоккея Дмитрий Ларин. 

«Луч» из Клинцов представит Брянскую область в финале «Золотой шайбы» в Нижегородской области (0+).

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