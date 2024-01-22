Хоккеисты из Клинцов выиграли региональный этап турнира «Золотая шайба»

Хоккеисты команды «Луч» из Клинцов выиграли региональный этап турнира «Золотая шайба». Об этом сообщили в департаменте спорта Брянской области.

В Клинцах и Жуковке прошли финальные игры регионального этапа соревнований по хоккею «Золотая шайба». Там выступали юноши 2007-2008 годов рождения.

За первое место боролись «Луч» из Клинцов и «Авангард» из Климово. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу «Луча». Бронзовыми призрами турнира стала «Десна» из Жуковки. Команда обыграла сверстников из Дятьково со счётом 12:1.

Награды победителям вручили заместитель губернатора Николай Лучкин и руководитель областной федерации хоккея Дмитрий Ларин.

«Луч» из Клинцов представит Брянскую область в финале «Золотой шайбы» в Нижегородской области (0+).