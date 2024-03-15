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Юная брянская рапиристка завоевала «бронзу» в Курске

2024, 15 марта 14:13 Спорт
Юная брянская рапиристка завоевала «бронзу» в Курске
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Юная брянская рапиристка завоевала бронзовую награду на межрегиональном турнире в Курске. Об этом рассказали в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

В Курске прошли межрегиональные соревнования по фехтованию. Турнир посвящён памяти Мастера спорта России Анастасии Кирилловой. В соревнованиях участвовали более 50 юношей и девушек до 12 лет. Среди них – брянская спортсменка Полина Воронко. Девушка завоевала бронзовую награду турнира.

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