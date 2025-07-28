Юные брянские футболистки вошли в четвёрку сильнейших команд страны

Юные брянские футболистки вошли в четвёрку сильнейших команд на первенстве России. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Ессентуках завершился финальный этап первенства России по футболу среди девушек до 15 лет. Брянскую область представили воспитанницы спортшколы «Спартак». В своей группе брянчанки обыграли сверстниц из Волгограда, Владимирской и Псковской области. В матче за третье место девушки уступили сборной Московской области.

В турнирной таблице брянские футболистки стали четвёртыми, пропустив только московский регион и Санкт-Петербург.