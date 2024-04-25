Юные брянские футболисты дважды стали первыми на Международном фестивале

Юные брянские футболисты завоевали две высшие награды на Международном фестивале «Большие звезды светят малым». Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Брянске прошёл этап XVI Международного фестиваля «Большие звезды светят малым» в дивизионе Алексея Каштанова. В нём участвовали 16 команд из разных городов, в том числе и воспитанники СК «Десна».

В бронзовом Кубке первое место заняли футболисты «Десна-1». Также золото досталось команде «Десна-2» в Кубке надежд.