Юные брянские лыжники завоевали 13 медалей в Республике Беларусь

Юные брянские лыжники завоевали 13 медалей на Спартакиаде в Республике Беларусь. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Городок Витебской области Республики Беларусь прошла республиканская Спартакиада ДЮСШ по лыжероллерам и кроссу. В соревнованиях приняли участие брянские спортсмены.

В индивидуальной гонке свободным стилем на три и пять километров юные брянцы завоевали одну золотую, три серебряные и одну бронзовую медали. В гонке классическим стилем на три и 10 километров брянские участники дважды занимали верхнюю ступень пьедестала. Также на счету спортсменов два «серебра» и две «бронзы».

В кроссе по пересечённой местности на два километра первой стала Вера Ходулапова. На дистанции в пять километров золотую медаль завоевал Ярослав Балалаев.