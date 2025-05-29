Юные брянские теннисисты завоевали две медали в Смоленске. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Смоленске прошли межрегиональные соревнования по настольному теннису. Брянскую область представили четыре воспитанника Дворца единоборств имени Артёма Осипенко. Среди юниоров до 20 лет первое место занял Сергей Коршунков. Бронщовым призёром стал Дмитрий Милоенков.