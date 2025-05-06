Юные дзюдоисты вернулись из Орла с тремя медалями. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Орле прошёл всероссийский турнир по дзюдо. Его посвятили 80-летию Великой Победы. Участвовали в соревнованиях мальчики и девочки до 13 лет.

Воспитанники Дворца единоборств Брянска не остались без медалей. Первое место заняли Ника Ковалева и Виктория Подберезская. Серебряным призёром стал Владислав Кузьмин.