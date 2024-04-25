Юные хоккеисты «Брянска» выиграли Кубок губернатора Брянской области

Юные хоккеисты спортклуба «Брянск» выиграли Кубок губернатора Брянской области. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Трубчевском ледовом дворце «Вымпел» прошли заключительные матчи Кубка губернатора Брянской области по хоккею. В турнире участвовали девять команд юношей в возрасте 14-15 лет.

Третье место заняли хоккеисты «Авангарды» из Климово. Они обыграли хозяев площадки – «Вымпел» из Трубчевска.

За главный трофей боролись команды СК «Брянск» и «Луч» из Клинцов. Матч закончился со счетом 7:1. Победу одержали воспитанники «Брянска».

Награды спортсменам вручили директор департамента физической культуры и спорта Максим Рудин и глава администрации Трубчевского района Игорь Обыденнов.