Юный брянский самбист стал призёром всероссийского турнира в Подмосковье
Юный брянский самбист завоевал серебряную награду на всероссийском турнире в Подмосковье. Об этом сообщили в городском спорткомитете.
В городе Сергиев Посад Московской области прошли 27-е Всероссийские соревнования по самбо. Турнир посвящён памяти Заслуженного тренера РСФСР, майора милиции Сергея Тропинова. Участвовали в соревнованиях свыше трёхсот самбистов из 30 регионов России.
Успешно выступил воспитанник спортшколы олимпийского резерва по борьбе Брянска Владислав Виниченко. Он стал серебряным призёром турнира.