Юный брянский шахматист стал вице-чемпионом Азии

Юный Брянский шахматист выиграл серебряную медаль на первенстве Азии. Об этом сообщили в городской администрации.

В Эль-Айне прошло первенство Азии по классическим шахматам. В нём участвовали 629 юных спортсменов из 28 стран. Сборная России насчитывала 70 человек

Среди мальчиков 10 лет выступал воспитанник спортшколы по шахматам и шашкам Арсений Клещевников. Он завоевал серебряную награду и стал вице-чемпионом Азии.

В первенствах по классическим, быстрым шахматам и блицу российские шахматисты завоевали 26 медалей.