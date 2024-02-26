Заслуженный мастер спорта может возглавить брянскую баскетбольную команду

Заслуженный мастер спорта России Виталий Фридзон может возглавить брянскую баскетбольную команду Высшей лиги. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

38-летний защитник «Автодора» Виталий Фридзон может стать тренером баскетбольной команды Высшей лиги. Уроженец Клинцов планирует завершить игровую карьеру в этом году.

«Думаю, этот сезон станет для меня последним. Уже тяжело. Например, сегодня вторая тренировка дает о себе знать. Ну а там, как в поговорке, аппетит приходит во время еды. Так что ничего исключать нельзя. Но, скорее всего, закончу», – сказал спортсмен.

Заслуженный мастер спорта России отметил, что губернатор Александр Богомаз на встрече предложил ему возглавить клуб в Брянске.

«Там [в Брянске] построили обалденный зал и выделили финансирование на команду Высшей лиги с амбициями дальнейшего повышения в классе. Они хотят, чтобы я занял пост президента или генерального директора», – уточнил Виталий Фридзон.