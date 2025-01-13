Жуковская «Десна» выиграла матч «Ночной хоккейной лиги». Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Ледовом дворце города Жуковка прошёл матч в рамках игр «Ночной хоккейной лиги». На катке встретились команды «Десна» из Жуковки и «Транснефть» из Брянска. Ранее они сыграли вничью. Хоккеисты и болельщики ждали реванша. В зале не было свободных мест.

К концу матча на табло был равный счёт. Но за три минуты до финальной сирены «Десна» обыграла вратаря «Транснефти». Игра закончилась со счётом 6:5 в пользу хозяев поля.