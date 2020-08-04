В Брянске внедорожник заехал на крыльцо подъезда

В сообществе «Тревожный Брянск» опубликовали фотографию внедорожника «УАЗ Патриот», который заехал на крыльцо подъезда жилого дома, практически перекрыв проход.

«Брянск не перестаёт удивлять и вот очередной мастер парковки. При виде этой картины возникает только два вопроса, первый это нахрена он это сделал, а второй, неужели было слабо прямо в квартиру заехать», — прокомментировал снимок автор публикации.

Другие участники сообщества предполагают, что это водитель заехал на техобслуживание, констатируют, что клиренс позволяет подобные трюки.

Один из комментаторов утверждает, что фото сделано не в Брянске, а в Перми. Автор публикации утверждает, что инцидент имел место в Брянске, но не уточняет, где именно.