Брянской фирме грозит штраф за нежелание заключать договор с работником

Прокуратура Фокинского района Брянска возбудила уголовное дело в отношении руководителя зарегистрированной в районе фирмы, который не заключили трудовой договор со своим работником.

Поводом для прокурорской проверки послужила жалоба работника, который выполнял работы по поручению руководства компании, но заключать с ним трудовой договор там не торопились.

После того, как изложенные в жалобе факты подтвердились, надзорное ведомство вынесло представление устранить нарушения. Кроме того, руководителю фирмы придется отвечать за уклонение от заключения трудового договора.