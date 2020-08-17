Прокуратура наказала «Деснянский лен К» за загрязнение воздуха

Прокуратура при проверке исполнения законодательства об охране окружающей среды выявила нарушения на предприятии «Деснянский лен К» в Трубчевском районе.

Оказалось, что на территории предприятия есть объекты, которые загрязняют воздух, но они не поставлены на учет. На улавливающей пыль и газ установке «Циклон» не оказалось предусмотренных законом задвижки и защитного экрана. На предприятии не делали замеров вредных выбросов в атмосферу. А его территория оказалась захламлена отходами переработки льна на площади около 500 кв. метров.

Суд обязал предприятие устранить нарушения.

Всего при проверке соблюдения экологического законодательства на Брянщине работники прокуратур выявили 21 нарушение. По итогам было вынесено шесть представлений, поданы два иска в суд, наказаны в дисциплинарном порядке пять человек и наложено 11 штрафов. В числе нарушителей оказались, в частности, водоканал в городе Фокино и Дятьковский хрустальный завод.