Брянец оказался в больнице после того, как его избил друг

В Бежицком районе Брянска 37-летний мужчин оказался избит своим другом, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Мужчина возвращался домой и встретил друга, который был не в настроении. Друг начал с ним ругаться и обвинять его в том, что он рассказывает о нем слухи. После слов он перешел к кулакам и ударил потерпевшего. Мужчина упал и ударился головой о бордюр.

Дома мужчине стало плохо, и он оказался в больнице. Так, после встречи с другом у него диагностировали черепно-лицевую травму, перелом челюсти и ушиб головного мозга.

Тебе ранее не судимого друга могут арестовать или даже отправить с тюрьму за такие разборки.

Напомним, неизвестный избил девушек и испортил машину в Бежицком районе Брянска.