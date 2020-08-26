Двойное ДТП с участием иномарки произошло в Брянске

Вечером 26 августа на проспекте Московском в Брянске столкнулись два автомобиля, сообщает пресс-служба УГИБДД России по Брянской области.

37-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21213» ехал по проспекту Московскому в сторону улицы Шолохова и врезался в Honda CR-V, за рулем которой сидела 23-летняя девушка.

В ДТП пострадала девушка-водитель. Она получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Водитель отечественной легковушки отказался от прохождения медицинского освидетельствования и не был пристегнут ремнем.

Напомним, в ДТП в Почепе умер 74-летний пенсионер.