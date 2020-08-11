На Кургане Бессмертия случилось ДТП с пожаром и пострадавшими (ВИДЕО)

Рано утром вторника на Кургане Бессмертия в Брянске столкнулись две иномарки — Альфа Ромео и Лексус. Как сообщает региональное ГУ МЧС, информация о пожаре поступила на пульт в 4:51 утра. Альфа Ромео после столкновения загорелась, пожар прибывшие на место сотрудники ГУ МЧС ликвилировали в районе 5:00 утра.

Сообщается также, что в аварии есть пострадавшие.

Информации о причинах столкновения и возгорания пока нет.

Фото и видео с места ДТП были опубликованы в группе «ЧП и ДТП Брянск» во ВКонтакте.