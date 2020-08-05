Под Брянском случилось тройное ДТП (ВИДЕО)

Участник сообщества «ЧП и ДТП Брянск» во ВКонтакте опубликовал в соцсети видеоролик с места тройного ДТП в поселке Мичуринский под Брянском.

В кадре видно, что столкнулись два автомобиля и микроавтобус «Газель», а на месте аварии работают полицейские, представители МЧС и бригада скорой помощи.

Утром четверга пресс-служба регионального УМВД поделилась официальной информацией об инциденте.

Он произошел накануне вечером в районе 18:33 на 136 километре трассы Орел — Брянск — Смоленск — белорусская граница.

Водитель легковой иномарки Рено Дустер 60 лет врезался в стоявший впереди Киа Соренто, за рулем которого находилась женщина 35 лет. От удара Киа вылетела вперед и зацепила также стоявшую впереди «Газель», которой управлял водитель 64 лет.

Водитель Рено попал в больницу с вывихом плеча.