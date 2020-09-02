Работницу брянского казначейства обвинили в хищении денег
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Брянской области обнаружили хищение денег. Средства были выделены для поддержки муниципальных программ на ремонт объектов социальной инфраструктуры.
Работница Управления Федерального Казначейства по Брянской области сговорилась с подрядчиком. Так, при проверке объектов на территории Погарского района она не отразила выявленные при ремонтных работах нарушения.
Причиненный ущерб составил 178 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».
Напомним, жительницу Карачева будут судить за мошенничество с чернобыльскими выплатами.
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