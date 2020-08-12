СКР подозревает трех брянцев в создании онлайн-букмекера

СУ СКР по Брянской области объявило в розыск трех жителей Брянска, которых подозревает в организации онлайн-букмекера 1XBet , который сейчас блокируется в России и на территории Украины. По версии следствия, Роман Семиохин, Дмитрий Казорин и бывший майор полиции и руководитель управления К регионального УМВД Сергей Каршков в 2014-2019 годах создали программное обеспечение для онлайн-букмекера и вели техподдержку его сайта. Доход фигурантов дела о незаконной организации игорного бизнеса от инкриминируемой им криминальной деятельности оценивается в 63 млрд рублей за последние три года.

Деятельность управляющей сайтами онлайн-букмекера компании, которая зарегистрирована в Гибралтаре, была признана в России незаконной в 2016 году. Однако россиянам по-прежнему остаются доступными ее «зеркала».

Все трое наряду с гражданством РФ имеют паспорта Кипра и находятся за границей. Они, по данным СКР, объявлены в международный розыск. Адвокат Сергея Каршкова считает это незаконным, так как документы, подтверждающие, что все трое находятся на Кипре, в распоряжении следователей имеются. Согласно международному соглашению о сотрудничестве с Кипром от 1984 года, допросить фигурантов дела в этом случае должны были кипрские правоохранительные органы по запросу российской прокуратуры. Однако такого запроса на Кипр не поступало.

В России всем троим грозит до шести лет колонии. Наложен арест на принадлежащую им недвижимость в РФ общей стоимостью более 1,5 млрд рублей.

Известный в Брянске как бизнесмен и миллиардер Роман Семиохин получил гражданство Кипра в обмен на инвестиции. В частности, он вложил 1 млн евро в строительство коронавирусного госпиталя в кипрской Никосии. Как сообщает NEWSru.com, 40 млн рублей на борьбу с пандемией он выделил и Брянску.