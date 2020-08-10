Следователи подозревают жителя Выгоничского района в убийстве собственной матери

СУ СКР по Брянской области расследует уголовное дело об убийстве жительницы Выгоничского района. Как сообщает пресс-служба управления, подозревается в преступлении сын потерпевшей.

По версии следствия, вечером пятницы подозреваемый, будучи пьяным, поссорился с матерью и несколько раз ударил ее ножом в шею. От полученных травм женщина умерла на месте.

Следователи нашли и изъяли орудие убийства, назначили экспертизы, задержади подозреваемого и предъявили ему обвинение. Следствие продолжается.