Участник смертельного ДТП в центре Брянска сам пришел в полицию

19-летний водитель Лексуса, который на днях стал одним из участников смертельного ДТП на улице Дуки в районе Кургана Бессмертия в Брянске, которого полицейские разыскивали несколько дней, сам пришел в полицию и оформил явку с повинной. Как сообщило накануне вечером региональное УМВД, он признался, что управлял автомобилем утром 11 августа в момент аварии. Он также пояснил, что убежал с места ДТП, бросив на дороге недешевую иномарку, потому что был в состоянии шока.

Следователь полиции назначил ряд экспертиз, включая медицинские, которые должны установить состояние обоих водителей в момент столкновения. Причины смертельной аварии пока в процессе выяснения.

Ранее мы сообщали, что ранним утром 11 августа на улице Дуки столкнулись Лексус и Альфа-Ромео. Альфа-Ромео после столкновения загорелся, ликвидировать пламя пришлось пожарным. Водитель Альфа-Ромео попал в больницу с тяжелыми травмами, находившийся в салоне пассажир 24 лет погиб.