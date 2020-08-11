В Брянске ГИБДД проследит за соблюдением ПДД пешеходами

Со среды по пятницу сотрудники ДПС в Брянске проведут профилактический рейд по пресечению нарушений ПДД пешеходами. Как сообщает городской ОГИБДД, особое внимание полицейские уделят детям на дороге и пьяным.

Поводом для операции стали участившиеся ДТП с участием пешеходов и по их вине.

С января по июль в областном центре случилось 70 ДТП с участием пещеходов, в которых 8 человек погибли и 62 пострадали. Каждый второй наезд на пешехода случился на «зебре». В этих 35 авариях погибли пять человек и пострадали 30. Виновниками 23 ДТП стали пешеходы. В них погибли четверо и пострадали 19 человек, в том числе четверо детей.