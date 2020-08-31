В Брянске столкнулись две легковушки

По информации УМВД России по Брянской области за прошедшие сутки (30 августа) на территории региона в результате ДТП пострадавший получил травмы.

ДТП произошло около 19:35 на улице Флотской в Брянске. 26-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo, двигаясь со стороны улицы Ульянова в сторону улицы Литейной в левом ряду, при повороте налево не уступил дорогу и врезался в двигавшийся во встречном направлении автомобилем «ВАЗ-217032» под управлением 22-летнего водителя.

В результате аварии 22-летний водитель автомобиля «ВАЗ-217032» получил ушиб правого коленного сустава.

Ранее, в Жуковском районе спасатели помогли пострадавшему в ДТП выбраться из автомобиля.