В Брянске столкнулись две легковушки
По информации УМВД России по Брянской области за прошедшие сутки (30 августа) на территории региона в результате ДТП пострадавший получил травмы.
ДТП произошло около 19:35 на улице Флотской в Брянске. 26-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo, двигаясь со стороны улицы Ульянова в сторону улицы Литейной в левом ряду, при повороте налево не уступил дорогу и врезался в двигавшийся во встречном направлении автомобилем «ВАЗ-217032» под управлением 22-летнего водителя.
В результате аварии 22-летний водитель автомобиля «ВАЗ-217032» получил ушиб правого коленного сустава.
Ранее, в Жуковском районе спасатели помогли пострадавшему в ДТП выбраться из автомобиля.
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