Жителя Клинцовского района обвиняют во взращивании конопли

Прокуратура Клинцовского района обвиняет 50-летнего жителя района в культивации конопли.

С 5 июня 2020 по 07 августа 2020 года около своего приусадебного участка, который расположен в село Мартьяновка Клинцовского района, обвиняемый умышленно выращивал наркосодержащие растения – коноплю. По его словам, мужчина не собирался продавать наркотики.

Всего их было 118 штук, что по закону считается в крупным размером. Дело направлено в суд.

Ранее, в Почепе мужчина получил 8 лет лишения свободы за продажу наркотиков.